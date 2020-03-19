Перечень предметов формы военнослужащих обновили в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 100 "О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям военнослужащих", сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.

Документ утверждает перечень предметов военной формы одежды военнослужащих Вооруженных Сил, органов пограничной службы и государственной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел, Службы безопасности Президента Беларуси, Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и описание знаков различия по воинским званиям.

Указом отменены устаревшие (неудобные для носки) и введены новые предметы военной формы, изменены модели существующих предметов одежды для расширения их функциональности, обеспечения удобства при ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач.

Также в документе определен порядок утверждения описания и правил ношения военной формы, норм обеспечения такими предметами.