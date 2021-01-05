Правительство утвердило перечень международных соревнований, которые состоятся в Беларуси в текущем году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года № 791, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно перечню в 2021 году в Минске пройдут чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке (17–21 февраля), один из этапов соревнования Европейской чирлидерской лиги (2–4 апреля), чемпионат мира по современному пятиборью (5–14 июня) и чемпионат мира по лазер-рану (9–14 июня). В июле состоится открытый кубок Минска по снукеру и международных соревнований по триатлону "Чемпионат стран Балтии". Розыгрыш Кубка Беларуси (Кубка Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезона-2021/2022 пройдет в июле и августе.
Кроме того, в перечень мероприятий вошли финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет (21 июля – 2 августа), чемпионат Европы по маунтинбайку (9–15 августа), 50-й международный турнир по борьбе вольной на призы Александра Медведя (14–17 сентября), чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) (23 сентября – 3 октября) и иные соревнования.
Кроме того, планируется, что в столице Беларуси состоится этап Кубка мира и пройдут международные квалификационные соревнования по выездке (14–18 апреля и 13–17 октября).
Постановление вступает в силу с 1 января текущего года.
Фото: БЕЛТА
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Перечень международных соревнований на 2021 год утвержден в Беларуси
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