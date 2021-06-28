Дети в Индии, которые уже перенесли коронавирус, стали чаще заболевать мультисистемным воспалительным синдромом. Об этом информирует газета The Times of India.
– Этому заболеванию уже год, но сейчас случаи особенно участились, – цитирует газета слова заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.
Как сообщают местные СМИ, случаи заболевания детей фиксируются в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Точное их количество пока не установлено: например, в Чандигархе показатель приближен к 252. Медики с обеспокоенностью сообщают, что официальной статистики, как и рекомендаций по борьбе с заболеванием, пока что нет.
Специалисты указывают, что дети в целом легче переносят COVID-19, но затем у них может проявиться мультисистемный воспалительный синдром. Он обычно дает о себе знать спустя 4–6 недель после выздоровления от COVID-19. Симптомы следующие: высокая температура, лихорадка, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. Синдром может обернуться более серьезными последствиями, причем есть трудности и в диагностике: врачи часто путают его с другими недугами.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
986
Переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter