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  2. Пентагон сообщил о завершении войны в Афганистане

Пентагон сообщил о завершении войны в Афганистане

Война в Афганистане, ставшая самой продолжительной для США, завершилась, передает ТАСС.


– Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена, – приводит слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби телеканал CNN.

Вместе с тем на вопрос о потенциальном участии ВС Соединенных Штатов в эвакуации остальных американцев из Афганистана Джон Кирби заявил:

– Пентагон не предполагает роли военных для помощи в этом вопросе.

Напомним, что в понедельник США завершили эвакуацию граждан из столицы Афганистана и свою военную миссию в этой стране. 
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Фото: РЕЙТЕР
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