Пентагон сообщил о завершении войны в Афганистане

Война в Афганистане, ставшая самой продолжительной для США, завершилась, передает ТАСС.
– Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена, – приводит слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби телеканал CNN.
Вместе с тем на вопрос о потенциальном участии ВС Соединенных Штатов в эвакуации остальных американцев из Афганистана Джон Кирби заявил:
– Пентагон не предполагает роли военных для помощи в этом вопросе.
Напомним, что в понедельник США завершили эвакуацию граждан из столицы Афганистана и свою военную миссию в этой стране.