Пентагон сообщил о завершении войны в Афганистане

– приводит слователеканал CNN.Вместе с тем на вопрос о потенциальном участии ВС Соединенных Штатов в эвакуации остальных американцев из Афганистана Джон Кирби заявил:Напомним, что в понедельник США завершили эвакуацию граждан из столицы Афганистана и свою военную миссию в этой стране.