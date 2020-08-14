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Пентагон хочет создать группу для изучения НЛО

Курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист, сообщает ТАСС со ссылкой CNN.

Минобороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов, которые наблюдали американские военные летчики.

Как отметил источник телекомпании, официальное заявление о формировании такой группы последует через несколько дней, а курировать проект будет первый заместитель министра обороны Дэвид Норквист. Известно, что на более ранних этапах НЛО занимался отдел специальных расследований ВВС США.

 

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