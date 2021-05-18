Пенсионерка потерялась в лесу в Каменецком районе

Архивное фото

17 мая примерно в 20:20 работники МЧС были оповещены, что потерялась пенсионерка. По словам ее внука, отдыхающая в санатории "Белая Вежа" женщина вышла на прогулку и заблудилась. С собой у нее был мобильный телефон. На помощь выбыли работники Каменецкого РОЧС пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, сотрудники милиции и лесхоза.– поделились подробностями в областном управлении МЧС.Известно, что в медицинской помощи женщина не нуждалась.