В лесном массиве Каменецкого района заблудилась пожилая женщина. Об этом информирует Брестское областное управление МЧС.
Архивное фото
17 мая примерно в 20:20 работники МЧС были оповещены, что потерялась пенсионерка. По словам ее внука, отдыхающая в санатории "Белая Вежа" женщина вышла на прогулку и заблудилась. С собой у нее был мобильный телефон. На помощь выбыли работники Каменецкого РОЧС пожарного аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, сотрудники милиции и лесхоза.
– Женщина выходила на связь. По телефону участковый проинструктировал ее, сказал передвигаться по просеке. В 21:25 пенсионерку нашел лесничий вблизи поселка Приозерский, – поделились подробностями в областном управлении МЧС.
Известно, что в медицинской помощи женщина не нуждалась.
Опубликовано:
450
Пенсионерка потерялась в лесу в Каменецком районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter