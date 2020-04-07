Пенсионер совершил 75 прыжков с высоты в честь юбилея Победы

Российский пенсионер Михаил Панов, увлекшийся банджи-джампингом, совершил 75 прыжков с эластичным канатом с 200-метровой высоты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На это у него ушло два месяца и семь дней.





В конце апреля россиянину исполнится 67 лет. Банджи-джампингом он увлекся в 2016 году, совершив свой первый прыжок в Сочи.

"Я решил посвятить отдельную серию прыжков Дню Победы, напомнить молодым людям о нашей истории и почтить память деда, память людей во имя мира. Семьдесят пятый прыжок я совершил с копией Знамени Победы — знамени, которое водрузили на здание Рейхстага", —рассказал Панов.

Прыжки пришлось завершить раньше, чем планировалось, из-за коронавируса, Панов не смог прыгнуть с вертолета в действующий вулкан в Чили, также сорвалась поездка в США. Последние прыжки он совершил все в том же Сочи.

Сейчас на счету пенсионера два мировых рекорда по непрерывным прыжкам с высоты (10 и 15 прыжков подряд), 347 прыжков с платформ, плотин, небоскребов и мостов в разных странах мира, пишет РИА Новости.

А недавно Панов решил превратить прыжки в особый вид искусства — он стал рисовать картины. "Полет с 207 метров длится 5—7 секунд, летишь со скоростью 180—200 километров в час и рисуешь красками свои эмоции, интересно получается", — рассказал пенсионер.

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