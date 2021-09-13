Пенсионер погиб в ДТП в Пружанском районе

Смертельная авария произошла 11 сентября около 11:00 на 103-м км дороги Р-85 Высокое – Слоним. Предварительно установлено, что 32-летний житель столицы, будучи за рулем микроавтобуса "Мерседес", отвлекся и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ под управлением 63-летнего жителя Пружан. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.Фото: ГУ ГАИ МВД