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Пенсионер погиб в ДТП в Пружанском районе

11 сентября 2021 года житель Пружанского района погиб в результате ДТП. Это следует из обзора ГАИ за минувшие выходные, опубликованного в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.


Смертельная авария произошла 11 сентября около 11:00 на 103-м км дороги Р-85 Высокое – Слоним. Предварительно установлено, что 32-летний житель столицы, будучи за рулем микроавтобуса "Мерседес", отвлекся и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ под управлением 63-летнего жителя Пружан. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. 

Фото: ГУ ГАИ МВД
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