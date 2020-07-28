Пенсионер нашел в автомобиле забытый лотерейный билет, который выиграл два миллиона долларов

Удача свалилась на жителя австралийского Сиднея, который совершенно забыл о купленном лотерейном билете.





Забытую лотерею пожелавший остаться анонимным мужчина нашел в своем автомобиле, она лежала на пассажирском сиденье. Австралиец проверил лотерейный билет и оказалось, что тот принес ему в субботнем розыгрыше два миллиона долларов, сообщает The Lott.

Пенсионер отметил, что играет в лото лишь изредка, примерно раз в месяц. "Я никогда не думал, что это случится со мной!" – заявил он.

Австралиец сказал, что вложит выигрыш в свой пенсионный фонд, а часть денег потратит на ремонт дома.

Фото: facebook.com/theLott

