Пенсионер нашел в автомобиле забытый лотерейный билет, который выиграл два миллиона долларов

Удача свалилась на жителя австралийского Сиднея, который совершенно забыл о купленном лотерейном билете.
Забытую лотерею пожелавший остаться анонимным мужчина нашел в своем автомобиле, она лежала на пассажирском сиденье. Австралиец проверил лотерейный билет и оказалось, что тот принес ему в субботнем розыгрыше два миллиона долларов, сообщает The Lott.
Пенсионер отметил, что играет в лото лишь изредка, примерно раз в месяц. "Я никогда не думал, что это случится со мной!" – заявил он.
Австралиец сказал, что вложит выигрыш в свой пенсионный фонд, а часть денег потратит на ремонт дома.
Фото: facebook.com/theLott