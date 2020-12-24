Знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус стала лицом январского номера Vogue Spain. Издание уже поделилось эффектной фотосессией.
Украшает обложку портретная фотография Крус верхом на лошади, а на страницах журнала размещена полная съемка на природе и на фоне пасущихся коней.
Пенелопа продемонстрировала несколько образов в белом. Один из нарядов принадлежит модному дому Chanel. Дополнили look сапоги от Hermes.
Автором снимков выступил Нико Бустос, за образы актрисы отвечал Хуан Себриан.
Также героиня номера дала интервью, в котором рассказала о своих пристрастиях, образовании и феминизме. К слову, Крус довольно часто появляется на обложках Vogue и это неудивительно, ведь от нее невозможно оторвать глаз.
Кроме съемки редакторы журнала поделились видео фотосессии на канале в YouTube. Во время просмотра ролика можно заметить, насколько уверенно Пенелопа держится в седле.
Фото и видео: vogue.es
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Пенелопа Крус появилась на обложке испанского Vogue
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