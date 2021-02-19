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Источник: Народная газета
Народная газета

Что нужно знать про диабетическую ретинопатию?

Пелена застилает глаза

Осложнения сахарного диабета весьма разнообразны, и многие из них связаны с патологией сосудистой системы. Речь в первую очередь идет о диабетической ретинопатии — так называют специфическое поражение сосудов сетчатки глаза, которое приводит к нарушению обеспечения ее кислородом и питательными веществами.

Фото  pixabay.com

В настоящее время во всех странах мира диабетическая ретинопатия является основной причиной потери зрения у людей трудоспособного возраста. Доказано, что при длительности диабета более 5 лет у большинства больных развиваются ее проявления. Даже у детей и подростков с нормальным зрением при такой длительности сахарного диабета выявляются начальные признаки ретинопатии. Однако оптимальный контроль и правильное лечение диабета могут надолго отсрочить или предотвратить развитие этого осложнения.

Диабетическая ретинопатия развивается постепенно, исподволь и часто незаметно для больного. Различают несколько стадий болезни, для каждой из которых характерны специфические изменения сетчатки. В начале патологического процесса (непролиферативная ретинопатия) возникают мелкие кровоизлияния, микроаневризмы сосудов, повышение проницаемости капилляров, отек центральной части сетчатки, отложение в ней продуктов обмена веществ (экссудатов), развивается ишемия сетчатки. В дальнейшем наступает пролиферативная стадия ретинопатии, когда в сетчатке образуются новые сосуды, которые прорастают в стекловидное тело. Вновь образовавшиеся капилляры на фоне сахарного диабета отличаются повышенной проницаемостью и хрупкостью, что приводит к возникновению повторных кровоизлияний, в том числе в сетчатку и стекловидное тело. Наиболее частыми осложнениями диабетической ретинопатии являются отслойка сетчатки в результате отека или рубцевания и глаукома, которая возникает при прорастании сосудов в стекловидное тело и радужную оболочку. При массивных кровоизлияниях в стекловидное тело глаза развивается гемофтальм, приводящий к полной потере зрения.

Факторами, способствующими тяжелым патологическим изменениям, являются поздняя диагностика или длительная декомпенсация сахарного диабета, артериальная гипертензия, нарушение жирового обмена, пожилой возраст, длительность течения болезни и генетическая предрасположенность. Кроме этого, прогрессирование ретинопатии ускоряют курение, пубертатный возраст и беременность. Но именно высокий уровень гликемии является механизмом, который запускает патологический процесс.

На начальном этапе заболевания ухудшение зрения больными не ощущается, отек сетчатки, в том числе ее центральной части (макулы), воспринимается как незначительная размытость объектов и затруднение чтения мелкого текста. При развитии патологического процесса появляются мушки и темные пятна перед глазами (иногда довольно крупные), искажение образов предметов, ухудшение восприятия цвета. При массивных кровоизлияниях в стекловидное тело происходит резкое ухудшение зрения. Чаще всего страдают оба глаза, но степень их поражения может быть разной.

Лечение направлено в первую очередь на нормализацию уровня гликемии, артериального давления и холестерина. При возникновении патологии сетчатки проводят лазерную коагуляцию, которая направлена на снижение риска развития осложнений. Назначают инъекции в стекловидное тело препаратов, приводящих к склерозированию прорастающих сосудов, и кортикостероидов. Возможно и хирургическое удаление стекловидного тела с заменой его специальными веществами, это позволяет восстановить прозрачность оптических сред глаза при массивных кровоизлияниях.
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