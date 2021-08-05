Пекинский кинофестиваль перенесли на неопределенный срок

Организационный комитет XI Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) сегодня объявил о переносе на неопределенный срок этого ежегодного фестиваля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Китае. В обнародованном заявлении отмечается, что решение принято для всеобщей безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
- В связи с вспышками коронавируса в различных регионах страны и резким ухудшением эпидемиологической ситуации кинофестиваль будет проведен позже, - говорится в документе.
Также уточняется, что организаторы сообщат дату проведения мероприятия сразу после принятия соответствующего решения.
Кинофестиваль в Пекине традиционно проводится весной. Ожидалось, что в этом году он пройдет в апреле, но руководство перенесло мероприятие на 14-21 августа. В прошлом году ПМКФ из-за пандемии тоже был организован позднее, в конце августа, без традиционной красной дорожки и награждений.
Фото: trud.ru