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  2. Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе 15 ноября

Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе 15 ноября

Пекинская фондовая биржа в понедельник официально приступила к работе. В первую очередь она предназначена для совершения сделок между предприятиями малого и среднего бизнеса, пишет ТАСС.


Сообщается, что сейчас на бирже представлены ценные бумаги более 80 компаний. Как ожидается, их число заметно возрастет в будущем. 

Ранее власти КНР отмечали, что биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (это около $156 млн).

Пекинская фондовая биржа стала третьей в материковом Китае после открытия Шанхайской и Шэньчжэньской бирж в 1990 году. Еще одна площадка работает в Гонконге.
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Фото: РЕЙТЕР
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