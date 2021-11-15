Пекинская фондовая биржа официально приступила к работе 15 ноября

Сообщается, что сейчас на бирже представлены ценные бумаги более 80 компаний. Как ожидается, их число заметно возрастет в будущем.Ранее власти КНР отмечали, что биржа в Пекине будет играть ключевую роль в развитии инновационного потенциала национальных предприятий. Ее уставной капитал составляет 1 млрд юаней (это около $156 млн).Пекинская фондовая биржа стала третьей в материковом Китае после открытия Шанхайской и Шэньчжэньской бирж в 1990 году. Еще одна площадка работает в Гонконге.