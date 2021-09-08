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Пекин запускает десять тематических маршрутов культурного туризма по Великой китайской стене

Пекин опубликовал список десяти новых тематических маршрутов культурного туризма по Великой китайской стене, пишет «Синьхуа».


В Пекинском управлении по охране культурного наследия проинформировали, что новые маршруты пролегают через девять деревень и 27 живописных зон в национальном парке культуры Великой китайской стены, соединяя ее основные участки в Пекине, такие как Цзюйюнгуань, Бадалин и Мутяньюй.

Эти маршруты также связывают участки Великой китайской стены и находящиеся рядом с ними музеи и другие достопримечательности, чтобы туристы могли более основательно ознакомиться с культурой ВКС, изучить культуру нематериального наследия, революционную историю.

Открытие новых маршрутов стало частью Фестиваля культуры Великой китайской стены в столице Китайской Народной Республики.

Фото: «Синьхуа»
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