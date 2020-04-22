Пекин приступил к реставрации отдаленных участков Великой Китайской стены

Администрация Пекина приступила к реставрации восточной части участка Цзянькоу Великой Китайской стены, пишет "Синьхуа".

По сообщению правительства пекинского района Хуайжоу, реставрационные работы стартовали в прошлую пятницу и, как ожидается, завершатся к концу этого года.

Работами по ремонту и реставрации будет охвачена часть стены протяженностью 1094 метра с восемью сторожевыми башнями.

Участок Цзянькоу расположен на севере района Хуайжоу. Он считается одним из самых труднодоступных участков Великой Китайской стены и пользуется известностью среди любителей альпинизма как "заброшенный участок".