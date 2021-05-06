На Пекин обрушилась пятая за этот год песчаная буря. Опасное погодное явление пришло из Внутренней Монголии днем 6 мая. В воздухе в населенном пункте ощущаются пыль и песок, передает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Первая в 2021 году и самая сильная за последние 10 лет песчаная буря охватила столицу Китая 15 марта, когда качество воздуха резко ухудшилось и загрязнение достигло опасного для населения уровня. Вторая обрушилась 28 марта, третья – 15 апреля, а четвертая – 26 апреля.
Согласно информации метеорологической службы Пекина, к 13:40 по местному времени ветер заметно усилился в городе, на западе населенного пункта порывы достигают 7–8 баллов, видимость на дорогах составляет 3–5 километров. В воздухе – сильный запах пыли.
Ранее метеорологическое бюро Пекина разместило "синий" уровень предупреждения в связи с надвигающейся песчаной бурей и сильным ветром.
Правительство советует гражданам не выходить на улицу без особой необходимости, а также не оставлять транспортные средства рядом с большими деревьями и высотными зданиями. Детсадам и школам рекомендуется прекратить все занятия и мероприятия на открытом воздухе.
Эксперты отметили, что песчаные бури в Пекине обусловлены погодными условиями: в районах происхождения песка в марте текущего месяца было относительно тепло, а осадков мало, что и стало главной причиной возникновения песчаных бурь.
Фото: pixabay.com
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Пекин охватила новая песчаная буря
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