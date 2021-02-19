Пекин – Минск: рейс особого назначения. КНР передала Беларуси 100 000 доз вакцины от коронавируса

Перед прилетом борта – торжественная, но формальная часть: подписание акта по передаче вакцины. Свои подписи под документом поставили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн.
– От имени Правительства Беларуси выражаю признательность за столь ценный гуманитарный груз, – подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. – Данное событие стало возможным в результате прямых договоренностей двух глав государств – Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Сегодняшнее яркое мероприятие подтверждает наши добрые отношения и глубокую дружбу с КНР. Напомню, что Беларусь первой поставила в Китай гуманитарный груз, когда эпидемическая ситуация только начинала усложняться. Затем уже Беларусь ощутила мощнейшую поддержку: из 20 провинций и городов к нам поступала помощь в виде медизделий, защитных костюмов, тест-систем. Сегодня мы получили 100 000 доз вакцины для 50 000 вакцинируемых. Могу сказать, что препарат очень хороший и он поддержит нашу стратегию иметь пул вакцинных препаратов, которые позволят в полной мере ответить на эпидемические вызовы. Полученная вакцина пройдет лабораторный контроль в течение двух недель, а затем мы сможем привить ею разные категории населения.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн добавил:
– Я очень рад присутствовать на церемонии передачи инактивированной вакцины против коронавируса. Эта помощь предоставляется с целью выражения дружеских чувств белорусскому Правительству и народу. Надеемся, наша вакцина сыграет важную роль в борьбе с эпидемией. В последние годы наши отношения стабильно развиваются, деловое сотрудничество непрерывно углубляется. Совместная борьба с пандемией стала ярким моментом сотрудничества Китая и Беларуси. Наши страны активно поддерживали друг друга всегда, Китай и дальше готов оказывать посильную помощь Беларуси.
В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения: всего с апреля 2020-го по январь 2021-го было направлено более 115 тонн различных медизделий для борьбы с коронавирусом.
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси