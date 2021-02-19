Пекин – Минск: рейс особого назначения. КНР передала Беларуси 100 000 доз вакцины от коронавируса

Перед прилетом борта – торжественная, но формальная часть: подписание акта по передаче вакцины. Свои подписи под документом поставили министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн.– подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн добавил:В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения: всего с апреля 2020-го по январь 2021-го было направлено более 115 тонн различных медизделий для борьбы с коронавирусом.