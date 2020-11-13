Педиатр рассказала, как сформировать правильную осанку у ребенка

Плохая осанка является либо проявлением болезни, либо состоянием предболезни. При этом проблема может обнаружиться не сразу, так как на начальном этапе она не сопровождается болями. Такое незаметное протекание заболевания способно привести к серьезным последствиям. Именно поэтому заботиться о правильном положении корпуса ребенка нужно с раннего возраста. Так считает врач-педиатр Анастасия Сапежинская.
По словам специалиста, опасность нарушений осанки заключается непосредственно в отсутствии болевых ощущений, которые не проявляются до тех пор, пока не начнутся дегенеративные изменения в межпозвонковых дисках (остеохондроз).
– Даже такая серьезная болезнь, как сколиоз, до поры до времени протекает без боли, – отметила Анастасия Сапежинская.
Эксперт также добавила, что плохая осанка снижает запас прочности организма: сердце бьется в тесной грудной клетке, легкие не расправляются в полной мере из-за впалой груди и повернутых вперед плеч, теряется нормальное положение органов брюшной полости из-за выпяченного живота.
– Чаще всего плохая осанка сочетается с недостаточным развитием мышц и снижением общего тонуса организма, а также с нарушенным из-за неправильного положения головы кровоснабжением головного мозга, слабым зрением, – добавила врач.
Также педиатр дала ряд рекомендаций родителям, которые хотят, чтобы осанка их ребенка была правильной.
Мебель для уроков
Стул и стол должны быть подобраны правильно. Экономить на мебели, по словам Анастасии Сапежинской, не стоит. Лучше купить качественную и регулируемую, которая сможет "расти" вместе с ребенком. Обязательно должна быть подставка для книг, так как это позволит малышу держать голову прямо. Такое положение снимет нагрузку на шейный отдел и предотвратит развитие близорукости. Не стоит забывать и об освещении на рабочем месте.
Положение тела
Ребенок должен сидеть прямо, с равномерной опорой на обе ноги и ягодицы. Родителям следует тщательно следить за этим моментом.
– Грудь должна быть почти вплотную приближена к столу, локти располагаться симметрично и опираться на стол, тетрадь надо повернуть примерно на 30 градусов, чтобы ребенку не приходилось поворачивать туловище при письме; наклонять голову надо как можно меньше. Можно и даже желательно опираться подбородком на свободную руку, но при этом нельзя наклонять голову и туловище вбок, – рассказала эксперт.
Отмечается, что во время занятий ребенку нужно отдыхать каждые 30–45 минут и в течение 5–10 минут двигаться.
Кроме того, под столом важно положить ортоковрики, периодически заменяя элементы на другие, тоже полезные для стоп. Анастасия Сапежинская добавила, что родителям стоит проследить, чтобы ребенок не приобрел привычку сидя класть ногу на ногу, подворачивать одну ногу под себя, убирать со стола нерабочую руку, а также сидеть боком к столу.
Место для сна
Ребенку необходимо спать на ровной кровати с жестким основанием и среднемягким матрасом. Подушка должна быть не слишком высокой. Желательно, чтобы она была ортопедической, так как это позволит сохранить во время сна нормальные физиологические изгибы позвоночника.
– Приучите ребенка спать на спине или на боку, а не на животе или свернувшись калачиком, – подчеркнула педиатр.
Питание
Ребенку необходимо обеспечить полноценное питание, в котором будет достаточно калорий, питательных веществ, микро- и макроэлементов, а также витаминов. Врач заметила, что в рацион в обязательном порядке нужно включить правильное количество белка, фруктов, овощей и ягод.
Отдых после занятий в школе
– После уроков школьнику, особенно ученику младших классов, нужно полежать не меньше часа, чтобы мышцы могли расслабиться и отдохнуть, – добавила Анастасия Сапежинская.
Физические нагрузки
Больше двигаться и хотя бы по 20–30 минут в день заниматься физкультурой – этого будет достаточно, чтобы поддерживать правильную осанку.
– Спортивные кружки – это отлично, но вид спорта и интенсивность нагрузок следует подбирать в соответствии с состоянием здоровья. Наименее опасны и наиболее полезны для позвоночника плавание и танцы, – подчеркнула врач.
Эксперт также не рекомендует покупать ребенку сумку, которая создана для одного плеча. Если таковую приобрели, то носить ее нужно правильно, перекидывая ремень через шею. Однако лучшим решением станет ранец или модный рюкзачок.
– Самое главное средство профилактики и самый необходимый компонент лечения заболеваний позвоночника – это выработка навыка правильной осанки. К сожалению, это очень трудная задача, и не столько для ребенка, сколько для родителей. Сама по себе хорошая осанка может сформироваться в исключительных случаях у совершенно здорового и переполненного энергией, физически гармонично развитого ребенка, – резюмировала Анастасия Сапежинская.
Фото: doctor_sapezhinskaya
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Педиатр рассказала, как сформировать правильную осанку у ребенка
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