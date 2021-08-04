Педиатр рассказал, сколько времени ребенку можно находиться на солнце

Врач-педиатр Дмитрий Чеснов в эфире программы "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" обратился к родителям и объяснил, можно ли детям младшего возраста долго находиться под прямыми солнечными лучами.
– Детям до пяти лет пребывание на солнце запрещено. Это связано с особенностями физиологии данного возраста, с высокой опасностью перегревания и получения теплового или солнечного удара, что чрезвычайно опасно для детей младшего возраста, – пояснил медик.
Он добавил: детям в возрасте 5–7 лет допустимо находиться на солнце не более двух часов только при условии соблюдения некоторых правил. К ним врач отнес следующее:
– Прежде всего – это правильная одежда, легкая и светлых тонов. Важно обеспечить ребенка головным убором. Не стоит забывать о солнцезащитном средстве (с уровнем SPF выше 50) и зонте. При нахождении на солнце в жаркую погоду стоит позаботиться о наличии воды. Детский обмен веществ устроен так, что ребенок потребляет на килограмм веса воды больше, чем взрослый, – рассказал специалист.
Фото: pixabay.com