Педиатр рассказал об особенности кожи, с которой иногда сталкиваются новорожденные

Врач-педиатр Валерий Андриенко в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, с какими особенностями кожи могут столкнуться новорожденные.
Иногда у малышей на лице возникают высыпания, так называемые милии.
– Это врожденная особенность кожи ребенка, которая возникает из-за того, что происходит перестройка гормонального фона. По сути, это накопление сального отделяемого желез, которое не смогло проникнуть наружу. Ничего с этим делать не надо, милии пройдут самостоятельно. Чаще всего такие высыпания возникают на лице, но могут быть в другом месте на теле ребенка, – обратил внимание педиатр.
Кроме того, Валерий Андриенко рассказал, что категорически запрещено делать при возникновении милий у малыша. Во-первых, высыпания запрещено давить, поскольку можно занести инфекцию. Во-вторых, милии нельзя лечить, в том числе не рекомендуется промачивать их антисептиком. Обычно высыпания проходят самостоятельно уже через 3–4 недели, отметил врач.
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