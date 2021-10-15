Педиатр рассказал о причинах частых кровотечений из носа у детей

Носовые кровотечения у детей могут быть вызваны множеством причин. О главных в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Валерий Андриенко.
– Чаще всего [носовые кровотечения] возникают из-за особенностей слизистой оболочки полости носа. Второй причиной является сухость в помещении, где находится ребенок. Это нередко влияет на то, что слизистая носа высыхает. Образуются корки, и она повреждается, поэтому идет кровь, – объяснил педиатр.
По словам Валерия Андриенко, у подростков проблема может быть связана с влиянием гормонального фона на организм. Если носовые кровотечения беспокоят, следует обратиться за медицинской помощью.
– Кстати, кровь из носа может идти при повышении артериального давления, – дополнила слова коллеги врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская.
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