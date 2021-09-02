Педиатр рассказал о правильном завтраке для школьника

В эфире программы "Жить здорово" врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил, что правильный и полезный для работы мозга завтрак школьников должен включать три ингредиента: яйца, хлеб с грубыми волокнами и шпинат.
По словам специалиста, яйцо является одним из чемпионов по содержанию предшественника ацетилхолина – холина. Благодаря этой незаменимой молекуле мозг человека вовремя получает информацию, в результате чего работает гораздо лучше.
Вместе с яйцом врач посоветовал употреблять хлеб с грубыми волокнами, в котором в большом количестве содержатся углеводы и клетчатка, поскольку глюкоза также влияет на работоспособность мозга и улучшает мыслительные процессы.
– Неперевариваемое волокно помогает микробиоте, то есть нашим позитивным микробам, вырабатывать серотонин – вещество радости и удовольствия, – обратил внимание педиатр.
– 80 процентов серотонина вырабатывается в кишечнике, когда микробы поедают грубое волокно, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
И наконец, шпинат является чемпионом по содержанию витамина К.
– Витамин К – один из основных витаминов, участвующих в свертывании крови. Но в завтраке школьника у него другая роль. Существуют ферменты, которые усиливают и улучшают определенные биохимические реакции. Так вот, есть так называемый витамин К-зависимый фермент, который необходим для правильного формирования оболочки нервного волокна, – сказал Андрей Продеус и добавил, что благодаря этому импульс быстрее доходит до мозга человека.
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