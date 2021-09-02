Педиатр рассказал о правильном завтраке для школьника

По словам специалиста, яйцо является одним из чемпионов по содержанию предшественника ацетилхолина – холина. Благодаря этой незаменимой молекуле мозг человека вовремя получает информацию, в результате чего работает гораздо лучше.Вместе с яйцом врач посоветовал употреблять хлеб с грубыми волокнами, в котором в большом количестве содержатся углеводы и клетчатка, поскольку глюкоза также влияет на работоспособность мозга и улучшает мыслительные процессы.– обратил внимание педиатр.– дополнила слова коллегиИ наконец, шпинат является чемпионом по содержанию витамина К.– сказал Андрей Продеус и добавил, что благодаря этому импульс быстрее доходит до мозга человека.Фото: скриншот видео