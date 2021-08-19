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  2. Педиатр рассказал о неожиданных опасностях ходунков для детей

Педиатр рассказал о неожиданных опасностях ходунков для детей

Очень часто на приеме у педиатра родители интересуются тем, вредны ли ходунки для малышей. Хотя в медицине существует много вопросов об этих устройствах, врачи пришли к однозначному выводу – данные приспособления приносят больше вреда, чем пользы. Об основных опасностях ходунков в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Дмитрий Чеснов.


– Не спешите сажать малыша в ходунки, всему свое время. Дайте ребенку возможность развиваться самому. Помогайте ему, обучайте. Не принуждайте, – сказал педиатр и добавил, что из-за раннего высаживания у детей могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

– При раннем высаживании малыша в ходунки на позвоночник будет приходиться большая нагрузка. Основная часть осевого скелета к этому моменту не будет иметь должных зон окостенения, поэтому хрящевая область начнет деформироваться,  – обратил внимание специалист.

Кроме того, у маленьких детей из-за ходунков возможно нарушение оценки расстояния.

– Ребенок не может адекватно оценить окружающую среду. Отсюда возникает риск получения травм. Также из-за ходунков у малыша может быть неуверенная походка, слабость мышц спины, ягодиц, брюшного пресса и бедер. Часто развивается так называемый патологический шаг с носка на пятку. Из-за того что ребенок начинает ходить как бы на цыпочках, страдает опора на всю спину, а это первые шаги к сколиозу и нарушению осанки. Кроме того, может замедляться приобретение навыков, – подчеркнул Дмитрий Чеснов.

Врач посоветовал сначала научить ребенка уверенно стоять, а потом предлагать ему ходунки и шагомеры.

Фото: pixabay.com
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