Педиатр рассказал, можно ли делать прививки часто болеющим детям

Частые ОРВИ у детей не являются противопоказанием к проведению плановых прививок, потому что они не являются теми заболеваниями, течение которых может утяжеляться в результате вакцинации. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Валерий Андриенко.
– Диагноза "часто болеющий ребенок" в Европе, например, не существует. Малыш, который переносит ОРВИ даже двенадцать раз в год, считается нормальным. Поэтому дети, которые идут в детский сад, где встречаются с новыми инфекциями, могут и должны болеть достаточно часто, чтобы тренировать иммунитет. Если у ребенка нет проблем с иммунной системой и он заражен ОРВИ, это нормально. Противопоказаний для прививки у такого малыша нет, – обратил внимание педиатр.
Специалист отметил, что у любых вакцин есть определенные противопоказания. Частые ОРВИ к ним не относятся.
– Другие заболевания я не трогаю, поскольку все решается в индивидуальном порядке с врачом-педиатром или иммунологом, который назначает прививки, – резюмировал Валерий Андриенко.