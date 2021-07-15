В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Дмитрий Чеснов посоветовал после поездки на дачу обязательно провести превентивное лечение ребенка от гельминтоза и сообщил, что хотя дети и стали реже заражаться данным заболеванием, проблема все еще существует.
– Дачный сезон или поездка к бабушке в деревню – это очень здорово. Но риск заболевания гельминтозом в данном случае повышается многократно. Кстати, гельминтозы у детей сейчас не такое и распространенное заболевание. Лет 30 назад случаев заражение было в разы больше. Но чтобы определить, есть у ребенка гельминты или нет, нужно провести минимум тройное исследование кала. При этом выявляемость составляет всего 70 процентов, – обратил внимание врач.
По словам специалиста, педиатры чаще всего советуют осенью провести обязательную дегельминтизацию. Однако выбирать препараты, с помощью которых можно это сделать, должен только медик.
– Провести превентивное лечение [после поездки на дачу] нужно. Это безопасно для ребенка, – резюмировал Дмитрий Чеснов.
Фото: pixabay.com
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Педиатр рассказал, какая болезнь стала реже встречаться у детей
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