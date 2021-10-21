Педиатр рассказал, как правильно обустроить детскую комнату

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале поделился советами о том, как сделать детскую комнату комфортной и безопасной.
Медик пояснил, что для него детская комната – это помещение, где ребенок спит ночью.
–По мере его взросления она, конечно же, меняется. Принято считать, что идеальная комната для новорожденного – это та, в которой он будет спать рядом с мамой и папой. При этом кроватка для ребенка вплотную стоит к кровати взрослых. Потом она постепенно отодвигается от взрослых, – отметил он.
Обсуждая тему комнаты для маленьких детей, Комаровский указал на важность аудио- и видео контроля. По его словам, очень удобно, когда за тем, что происходит в детской можно наблюдать из любой точки квартиры.
Врач назвал основные требования к детской комнате:
– Об этом стоит задумываться еще во время планирования беременности. Самым главным требованием я считаю параметры воздуха. Его нужно контролировать и иметь возможность регулировать. Следить нужно и за температурой, и за влажностью. Важно, чтобы система отопления предусматривала наличие регуляторов. В детской комнате должны быть и кондиционер, и увлажнитель воздуха, приборы, контролирующие температуру и влажность. Желательно контролировать воздух над кроватью ребенка – там прибор лучше всего и разместить, – рассказал он.
Телеведущий подчеркнул, что на данной территории ребенок будет очень активно перемещаться днем:
– Следует обеспечить безопасность. Не должно быть острых углов. У ребенка не должно быть возможности дернуть то, что может на него упасть. Шторы, гардины и провода лучше исключить. Обязательное правило – это система блокировки окна. Никакие антимоскитные сетки ребенка не сдержат. Следует предусмотреть ящики и емкости для игрушек. Нужно все продумать так, чтобы их уборка была быстрым процессом. Все, что есть в комнате, должно быть доступно для влажной уборки. Напомню, ковры – это накопители пыли. Для детской хорошо подойдет деревянный паркет и моющиеся обои, регулируемый свет. Советую заранее подумать о том, как в комнату будет попадать интернет и телевизионный сигнал, – поделился рекомендациями он.
Врач добавил:
– Главное, помните: дети растут чрезвычайно быстро, вам только кажется , что компьютер он у вас попросит не скоро.
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