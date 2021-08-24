Педиатр рассказал, как облегчить боль при прорезывании зубов у детей

Прорезывание зубов у малышей часто сопровождается ухудшением самочувствия, плачем, капризами и плохим настроением. Облегчить боль в таком случае можно двумя методами: лекарственным и нелекарственным. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
Говоря о нелекарственных методах, педиатр сообщил:
– Зуд в деснах хорошо успокаивают прорезыватели, кольца из резины, заполненные водой. Такие устройства можно охладить, положив на время в холодильник, а затем дать погрызть малышу. Силиконовые или деревянные прорезыватели могут уменьшить дискомфорт и отвлечь ребенка на некоторое время. Также в такой ситуации может помочь грудное вскармливание. Материнская грудь успокаивает, расслабляет и обезболивает. При выборе прорезывателей обращайте внимание на их безопасность: устройства должны быть сделаны из качественных материалов и краски, – сказал врач.
Также для решения проблемы можно использовать безопасные средства на основе растительных компонентов. Однако выбирать их нужно так, чтобы у малышей не возникла аллергическая реакция.
– При применении зубных гелей или мазей учитывайте, что они смываются слюной и проглатываются, их действие носит кратковременный характер, – резюмировал специалист.
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