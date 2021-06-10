Пребывание ребенка на даче предполагает активное взаимодействие с природой и изменение пищевого режима. При подобном образе жизни необходимо иметь под руками медицинскую аптечку. О ее наполнении в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Дмитрий Чеснов.
По словам специалиста, в любой детской аптечке должно быть жаропонижающее.
– Эти средства обязательны, потому что они выполняют функцию не только снижения температуры, но и в какой-то степени обезболивания, – обратил внимание педиатр.
Также в дачной аптечке ребенка стоит выделить место антисептикам.
– Возьмите антисептики не на спиртовой основе, а на водной. Самым простым и доступным средством является перекись водорода, – отметил Дмитрий Чеснов.
В летнее время на даче много аллергенов, поэтому важно позаботиться, чтобы под рукой всегда были антигистаминные препараты.
– Дача, загородный дом или дом в деревне – это раздолье не только для ребенка, но и для насекомых. Дети могут получить укусы пчел или комаров, поэтому рядом всегда должны быть антигистаминные препараты, – добавил врач.
Кроме того, перед отправлением ребенка на дачу нужно не забыть положить в аптечку глазные капли на случай, если малыш, играя в песке или вблизи пруда, получит загрязнения.
Важно, считает специалист, чтобы в аптечке лежали сорбенты по возрасту ребенка.
– Для детей постарше это могут быть таблетированные сорбенты, для ребят младшего возраста подойдут порошкообразные, которые можно развести в воде. Препараты нужно применять, когда есть подозрения на пищевой дискомфорт, – уточнил Дмитрий Чеснов.
Напомнил педиатр и о перевязочном материале. В аптечке должно быть все – от ватных дисков до бинтов и пластырей.
Фото:pixabay.com
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Педиатр рассказал, что должно быть в каждой дачной аптечке ребенка
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