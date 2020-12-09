Педиатр перечислила пять советов, которые помогут безопасно поменять смесь младенцу

Чтобы максимально безболезненно для малыша и его желудочно-кишечного тракта перейти с одной смеси на другую, необходимо следовать ряду правил. Так считает педиатр Юлия Ступакова. Врач подробно рассказала родителям на своем YouTube-канале, как и в какой последовательности нужно давать ребенку новую смесь.
Первое правило – плавный переход. По словам специалиста, нельзя резко отказаться от одной смеси и заменить ее другой.
– Малыш не сможет адаптироваться. Скорее всего, начнутся вздутия, запоры и повышенное газообразование, – отметила Юлия Ступакова.
При переходе следует использовать небольшие дозировки. Как правило, это 1/3 однократного кормления. Данную норму необходимо постепенно увеличивать: сначала 1/3 одного кормления, потом 1/3 двух кормлений, следом 1/3 трех кормлений, затем 2/3 и так далее.
Второе правило – каждую смесь нужно наливать в разные бутылочки.
– Если не соблюдать это правило и смешивать старую смесь с новой, можно получить негативную реакцию организма, – подчеркнула педиатр.
Третье правило – первой всегда необходимо давать новую смесь.
– К примеру, развели 30 мл новой смеси и 60 мл старой. Первой даем ту, что новая. Покормили ею, а затем вдогонку дали ту смесь, к которой малыш привык. Это более правильно для желудочно-кишечного тракта, – рассказала Юлия Ступакова.
Четвертое правило – отслеживание аллергической реакции.
– Отслеживаем с двух сторон: со стороны желудочно-кишечного тракта и со стороны кожи. Могут возникнуть высыпания, вздутия, повышенное газообразование, беспокойство малыша и вялость, – обратила внимание специалист.
Если после 30 мл новой смеси никаких тревожных симптомов замечено не было, можно еще увеличить количество данного продукта.
По словам педиатра, бывают случаи, когда родители начинают кормить своего малыша новой и старой смесью в равных количества, и у ребенка тут же появляется легкая желудочно-кишечная симптоматика.
– Это адаптационный период. На данном этапе стоит остановиться и 2–3 дня давать новую смесь в том количестве, на котором увидели названое проявление. Как только симптоматика уйдет, нужно заново наращивать количество новой смеси, – сказала врач.
Пятое правило – во время адаптации первое и последнее кормление должно происходить с использованием исключительно старой смеси.
– Если вы все сделаете правильно, то избежите таких тяжелых последствий, как длительные запоры, повышенное вздутие и газообразование, – резюмировала Юлия Ступакова.
Фото: pixabay.com
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