Педиатр объяснил, сколько раз в год может болеть ребенок

В течение года ребенок может болеть ОРЗ примерно 8–9 раз в год. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам педиатра, заподозрить проблемы с иммунитетом у ребенка можно в том случае, если на протяжении года у него наблюдались две гнойные бактериальные инфекции. А вот что касается респираторных инфекций, они могут быть достаточно частыми.
– Ребенок имеет право на них [респираторные инфекции] реагировать насморком, иногда кашлем и даже подъемом температуры, – уточнил медик и добавил, что болеть ОРЗ малыш может 8–9 раз в год.
– Это не будет считаться патологией, которую необходимо лечить специально, – отметил Андрей Продеус.
– Легкие ОРЗ могут быть раз в месяц, кроме летних, примерно 10 раз в год. Но гнойные инфекции с высокой температурой, в частности, две гнойные ангины, две пневмонии или два гнойных отита в год, – повод обследовать ребенка, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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