Для новорожденного малыша очень важен массаж, поскольку это приносит ребенку радость, развивает его мышцы и тактильные ощущения. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Существует массаж как медицинская процедура. Она назначается врачом, чаще всего детским неврологом либо хирургом-ортопедом после того, как у ребенка обнаружили либо гипертонус, либо пониженный тонус. Такой массаж делают только медицинские специалист, – рассказал Андрей Продеус.
Специалист отметил, что родители могут делать малышу легкий массаж, включающий поглаживание ручек, ножек, спинки или животика.
– Эти взаимодействия нужны, поскольку они приносят радость ребенку, развивают его мышцы и тактильные ощущения, – добавил педиатр.
Андрей Продеус уточнил, что любой медицинский массаж следует согласовать со специалистом, а легкий можно проводить без консультации с врачом.
Фото: pixabay.com
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Педиатр объяснил, почему важно делать массаж новорожденному ребенку
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