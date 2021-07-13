В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Дмитрий Чеснов рассказал, детям какого возраста запрещено находиться на солнце, и напомнил об основных правилах пребывания малышей на открытом воздухе в жару.
– Детям до 5-летнего возраста пребывание на открытом солнце запрещено. Это связано с особенностями физиологии малышей и с высокой опасностью перенагревания, а также получения теплового или солнечного удара, – обратил внимание педиатр.
Детям 5–7 лет, по словам Дмитрия Чеснова, можно находиться на открытом воздухе не более 2 часов, однако при условии соблюдения некоторых правил.
Во-первых, малыша необходимо укутать в правильные вещи. На ребенке должна быть только легкая одежда светлых тонов. Во-вторых, важно не забыть о головных уборах и зонтике. В-третьих, рекомендуется постоянно давать малышу воду, поскольку он употребляет больше жидкости на килограмм веса, чем взрослый. И в-четвертых, на кожу ребенка следует нанести солнцезащитный крем.
– Детям до 5 лет рекомендуется использовать ультрафиолетовую защиту с показателем выше 50, – отметил педиатр.
Вместе с тем Дмитрий Чеснов призвал не загорать с детьми. Непродолжительная прогулка будет достаточной для малыша.
Фото: pixabay.com
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Педиатр объяснил, почему детям до 5 лет запрещено гулять на открытом солнце
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