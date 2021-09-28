Педиатр объяснил, когда опасно игнорировать насморк у ребенка

Игнорировать насморк, который наблюдается у ребенка более трех дней, опасно, поскольку симптом может указывать на развитие вирусных или аллергических заболеваний. Об этих и других причинах насморка у малышей в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Если у ребенка на протяжении трех и более дней наблюдается насморк с выраженными симптомами, но без температуры, интоксикации или каких-то других проявлений, нужно срочно обратиться к доктору, потому что подобный симптом бывает при аллергических заболеваниях, вирусных инфекциях и при инородном теле в носовых ходах, – обратил внимание педиатр.
– Не стоит ждать, когда проблема пройдет сама собой, – заключил Андрей Продеус.
Вместе с тем врач-отоларинголог Иван Лесков ранее сообщал РИА Новости, что насморк при отсутствии лечения может привести к осложнениям, например, синуситу – воспалению слизистой оболочки околоносовых пазух, в том числе лобных, верхнечелюстных и иных.
Фото: pixabay.com