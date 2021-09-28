Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Педиатр объяснил, когда опасно игнорировать насморк у ребенка

Педиатр объяснил, когда опасно игнорировать насморк у ребенка

Игнорировать насморк, который наблюдается у ребенка более трех дней, опасно, поскольку симптом может указывать на развитие вирусных или аллергических заболеваний. Об этих и других причинах насморка у малышей в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.


– Если у ребенка на протяжении трех и более дней наблюдается насморк с выраженными симптомами, но без температуры, интоксикации или каких-то других проявлений, нужно срочно обратиться к доктору, потому что подобный симптом бывает при аллергических заболеваниях, вирусных инфекциях и при инородном теле в носовых ходах, – обратил внимание педиатр.

– Не стоит ждать, когда проблема пройдет сама собой, – заключил Андрей Продеус.

Вместе с тем врач-отоларинголог Иван Лесков ранее сообщал РИА Новости, что насморк при отсутствии лечения может привести к осложнениям, например, синуситу – воспалению слизистой оболочки околоносовых пазух, в том числе лобных, верхнечелюстных и иных.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы