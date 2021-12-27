Педиатр объяснил, как сон влияет на иммунитет ребенка

В эфире программы "Жить здорово" врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, как сон влияет на иммунитет ребенка.
Некоторые дети спят по 5–6 часов, что, по словам педиатра, мало и опасно для здоровья.
– Пять часов сна для детского организма – это чрезвычайно мало. Во сне люди не только растут (хотя это тоже имеет место), в это время происходит созревание и становление иммунной, а также нервной системы. Для отдыха и переработки информации не хватает пяти часов. Стандартное время для ребенка – хотя бы 8 часов, – обратил внимание Андрей Продеус.
Врач отметил, что ребенок может мало спать из-за гаджетов или, например, волнения, поэтому родителям необходимо принять меры, чтобы малыш засыпал в спокойной обстановке.
– Более того, ребенок должен спать с 23 до 3 часов ночи, потому что иначе иммунная система не восстановится, поскольку именно в этот промежуток происходит восстановление и созревание иммунных клеток, – обратил внимание Андрей Продеус.
Фото: pixabay.com