Если во время сна у ребенка не дышит нос, в детской необходимо установить увлажнитель воздуха. Об этом и других методах помощи малышу, страдающему от нарушения дыхания, рассказал в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Валерий Андриенко.
– Очень важно, чтобы влажность в помещении, где находится ребенок, была не менее 50–70 процентов. Лучшим вариантом [поддержания данного показателя] является увлажнитель воздуха, – обратил внимание педиатр.
Вместе с тем Валерий Андриенко сообщил, что причиной затрудненного дыхания и сухости слизистой носа у ребенка может быть нехватка жидкости в организме. В связи с этим врач посоветовал родителям постоянно давать детям воду, поскольку малыши могут не вспомнить о ней во время игры.
Еще одним хорошим средством борьбы с нарушением дыхания во время сна являются спреи, увлажняющие слизистые носовой полости. Средство нужно применять перед отходом ребенка ко сну.
– Но этот метод хуже, чем если бы в комнате постоянно поддерживалась нормальная влажность, – резюмировал Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
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Педиатр объяснил, как помочь ребенку, страдающему от нарушения дыхания во сне
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