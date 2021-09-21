Педиатр объяснил, действительно ли у детей риски заражения дельта-штаммом выше, чем у взрослых

Дельта-штамм коронавирусной инфекции передается лучше, чем первоначальный вариант COVID-19. Однако это не означает, что дети имеют более высокие риски заражения, чем взрослые. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Дельта-штамм коронавируса действительно передается быстрее. Это происходит потому, что его спайковый белок умеет лучше цепляться к рецепторам нашего организма, – объяснил педиатр.
По словам медика, у детей, как и у взрослых, риски заболеть дельта-штаммом возрастают при наличии некоторых проблем со здоровьем, например гипертонии, заболеваний почек, легких и сердца, а также диабета.
– Если есть эти заболевания, то тогда риски [у детей] выше. Если нет, то риски такие же, как и у взрослых, – резюмировал Андрей Продеус.
– У детей в целом риски заболеть коронавирусом самые низкие. Малыши и молодежь практически не болеют COVID-19 и не умирают от него, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.