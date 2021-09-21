Педиатр объяснил, действительно ли у детей риски заражения дельта-штаммом выше, чем у взрослых

объяснил педиатр.По словам медика, у детей, как и у взрослых, риски заболеть дельта-штаммом возрастают при наличии некоторых проблем со здоровьем, например гипертонии, заболеваний почек, легких и сердца, а также диабета.резюмировал Андрей Продеус.– дополнила слова коллеги