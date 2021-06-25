Дети в 2,5–3 года должны разговаривать. Обычно их речь состоит из двусловных или трехсловных предложений. Если же малыш до этого возраста молчит или общается только с помощью звуков, родителям стоит незамедлительно показать его специалисту, заявил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-педиатр Дмитрий Чеснов.
По словам специалиста, в 2,5 года ребенок должен общаться с помощью слов, а не звуков.
– Но не просто "мама" или "папа". Ребенок должен говорить "мама дай", "мама покажи". Он должен изъясняться речевыми оборотами, пусть и неправильными, – обратил внимание педиатр.
Причиной молчания малыша, считает Дмитрий Чеснов, могут быть наследственные факторы, когда кто-то из родителей также не разговаривал до трехлетнего возраста, а после начал хорошо говорить.
Иногда дети не изъясняются с помощью слов из-за невостребованности речи. Например, ребенок не говорит, только издает звуки, которые понимают все члены семьи.
– В такой ситуации малышу незачем говорить, его и так все понимают, – отметил специалист.
Вместе с тем проблема может указывать на наличие серьезных заболеваний у ребенка. Одной из таковых является глухота. Чтобы исключить это, нужно обязательно обратиться за помощью к ЛОР-специалисту.
Самой распространенной причиной задержки речи Дмитрий Чеснов назвал заболевания центральной нервной системы.
– Мало ли, ребенок перенес гипоксию при родах или инфекционное заболевание, связанное с поражением центральной нервной системы, а процессы дозревания или процессы поражения речевого центра сказываются только сейчас . Поэтому обратиться нужно не к логопеду или педагогу, начинать необходимо с педиатра, невролога и ЛОР-специалиста, – резюмировал педиатр.
Фото: pixabay.com
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Педиатр назвал три причины, почему ребенок не разговаривает в 2,5 года
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