Педиатр назвал причины, по которым у ребенка может быть сухой кашель

Комаровский опроверг миф о том, то причиной такого кашля могут быть гельминты. Он назвал две другие важные причины.– пояснил он.Чаще всего, как рассказал врач, кашель без каких-либо симптомов инфекции – это реакция организма ребенка на параметры воздуха. Если ребенок дышит теплым и сухим воздухом, он практически всегда кашляет.– добавил медик.Если ребенок начинает кашлять, первое, что советует сделать Комаровский, – это не искать гельминтов, а измерить температуру и влажность воздуха в комнате, где ребенок находится и спит.Врач дал совет родителям: если ребенок будет спать в теплой пижаме и под теплым одеялом, но в комнате с температурой плюс 18 градусов и влажностью 40–60%, то с максимальной вероятностью кашель исчезнет на протяжении недели.Фото: скриншот видео