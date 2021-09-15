Педиатр назвал причины, по которым у ребенка может быть сухой кашель

В новом видео на своем YouTube-канале популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский перечислил основные факторы, которые провоцируют кашель у детей, и поделился способами, как от него избавиться.
Комаровский опроверг миф о том, то причиной такого кашля могут быть гельминты. Он назвал две другие важные причины.
– Первая – это аллергические реакции. Но тут нужно думать о том, в каких условиях этот кашель возникает. Важно проанализировать, что было до появления этого симптома. Выяснить, где ребенок был, чем дышал, с кем контактировал, – пояснил он.
Чаще всего, как рассказал врач, кашель без каких-либо симптомов инфекции – это реакция организма ребенка на параметры воздуха. Если ребенок дышит теплым и сухим воздухом, он практически всегда кашляет.
– У ребенка в легких накапливается слизь. Когда он выходит на улицу и начинает дышать нормальным воздухом, опять появляется кашель. Так организм пытается очиститься от этой слизи, – добавил медик.
Если ребенок начинает кашлять, первое, что советует сделать Комаровский, – это не искать гельминтов, а измерить температуру и влажность воздуха в комнате, где ребенок находится и спит.
Врач дал совет родителям: если ребенок будет спать в теплой пижаме и под теплым одеялом, но в комнате с температурой плюс 18 градусов и влажностью 40–60%, то с максимальной вероятностью кашель исчезнет на протяжении недели.
Фото: скриншот видео