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  2. Педагогические классы еще покажут эффект и результат своей работы – Рынейская

Педагогические классы еще покажут эффект и результат своей работы – Рынейская

Об этом заявила заместитель предстателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ирина Рынейская в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" во время обсуждения темы подготовки педагогических кадров. 


Она согласилась с тем мнением, что сегодня наблюдаются некоторые проблемы в подготовке кадров для системы образования. 

– На протяжении нескольких лет в белорусских вузах педагогической направленности по определенным специальностям были недоборы абитуриентов. Например, лет 10 назад абитуриенты шли туда в случаях, если не поступали в другие университеты. Эта ситуация не остается вне внимания, но она сегодня исправляется с помощью определенных шагов. В стране функционируют педагогические классы. На уровне общего среднего образования они работают не так давно, но свой эффект и результат еще покажут, – объяснила она. 

Ирины Рынейская подчеркнула, что недобор в педагогические вузы по отдельным специальностям все еще наблюдается. 

– Но это не говорит о том, что туда подают документы те, кто не сумели стать студентами другого вуза. Я убеждена, что из года в год проходной балл будет подниматься. На отдельные специальности в этом году уже наблюдался довольно высокий балл и серьезный конкурс на места, – поделилась мнением она.  

Фото: архив БЕЛТА
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