Педагоги БГМУ проведут для будущих врачей обучающий онлайн-курс по вопросам COVID-19

– проинформировали в пресс-службе.В первый день вниманию участников будут представлены лекции «Эпидемиологические аспекты COVID-19», «Клинические аспекты COVID-19» и «Система профилактических мероприятий COVID-19». 19 ноября можно будет послушать лекции «Особенности ведения пациентов с сахарным диабетом в период пандемии COVID-19» и «Организация питания пациентов при коронавирусной инфекции». 20 ноября – «Особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при пандемии COVID-19», «Амбулаторная практика: актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19» и «Медицинская реабилитация пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19».– отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что 600 студентов БГМУ отозвались на призыв помочь старшим коллегам справиться с пандемией. В эти напряженные дни они помогают практическому здравоохранению бороться с COVID-19 в клиниках, центрах гигиены и эпидемиологии, других учреждениях здравоохранения.Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение Беларуси. Обучение в университете на первой и второй (магистратура) ступенях высшего медицинского образования осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска.