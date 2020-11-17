Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Педагоги БГМУ проведут для будущих врачей обучающий онлайн-курс по вопросам COVID-19

Педагоги БГМУ проведут для будущих врачей обучающий онлайн-курс по вопросам COVID-19

Обучающий курс онлайн-лекций, касающихся тематики COVID-19, прочитают представители профессорско-преподавательского состава Белорусского государственного медицинского университета, сообщила пресс-служба вуза.


– Слушателями лекций станут студенты, студенты-субординаторы, врачи-интерны ведущего медицинского учреждения образования страны, – проинформировали в пресс-службе. – Курс стартует 18 ноября и будет проводиться в режиме онлайн.

В первый день вниманию участников будут представлены лекции «Эпидемиологические аспекты COVID-19», «Клинические аспекты COVID-19» и «Система профилактических мероприятий COVID-19». 19 ноября можно будет послушать лекции «Особенности ведения пациентов с сахарным диабетом в период пандемии COVID-19» и «Организация питания пациентов при коронавирусной инфекции». 20 ноября – «Особенности ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при пандемии COVID-19», «Амбулаторная практика: актуальные вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19» и «Медицинская реабилитация пациентов после перенесенной пневмонии, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19».

– С 23 ноября обучающий курс будет продолжен, – отметили в пресс-службе. – Его слушатели смогут ознакомиться с другими аспектами диагностики, профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что 600 студентов БГМУ отозвались на призыв помочь старшим коллегам справиться с пандемией. В эти напряженные дни они помогают практическому здравоохранению бороться с COVID-19 в клиниках, центрах гигиены и эпидемиологии, других учреждениях здравоохранения. 

Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение Беларуси. Обучение в университете на первой и второй (магистратура) ступенях высшего медицинского образования осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Сакральная жертва и мученичество как неотъемлемая часть революции
Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением главой Мальтийского ордена
Мемориал воинам-освободителям в Браславе | Обелиски великого подвига
Сегодня в Мстиславле открыли заново построенную городскую баню
Педагоги БГМУ проведут для будущих врачей обучающий онлайн-курс по вопросам COVID-19
Федор Повный: "Гибель человека – сигнал о тупике и призыв к примирению"
В Гомеле в рамках общественной приемной много говорили об изменениях в системе избирательной власти
В Барановичах сын обнаружил в доме мертвых родителей
Могилевчанина приговорили к трем годам лишения свободы за насилие в отношении милиционера
Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Теперь мы обвиняем
Онколог рассказал, как не заболеть раком
Умер режиссер Роман Виктюк
МИД: Беларусь с 17 ноября зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде
Какие символы внедряла гитлеровская пропаганда на оккупированной территории Беларуси
В Барановичах снабженец обокрал предприятие на сумму свыше 38 тысяч рублей
В Мстиславле после масштабной реконструкции открыли районную поликлинику
Барсуков: В последнее время поступает масса обращений граждан о наведении порядка в Минске
В Минздраве рассказали, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах
Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Патрушев: пандемия проверяет на прочность глобальные политические и экономические системы
мнение
Светлана КОСАЧ
Санду: курс на Румынию?
Секретари совбезов стран ОДКБ приняли заявление о борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией
Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Пеле
Выпускница Гарварда, сторонница европейской интеграции и первая женщина – президент Молдовы. Главное о Майе Санду
В Беларуси выздоровели и выписаны 97 318 пациентов с COVID-19
Стая розовых фламинго высадилась на озере Караколь в Казахстане
Минчанин украл из магазина конфет на 300 рублей
Соблюдать дистанцию и тормозить плавно: ГАИ напоминает правила движения в гололед
Лукашенко потребовал навести порядок в столице: Минск в кладбище превращать нельзя!
В Минске такси врезалось в дерево
Репортаж из рейда: как мы с участковым прошлись по притонам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демотиваторы
В информационном противостоянии необходимо правовое регулирование деструктивных СМИ
Белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио
ФОТОФАКТ: В Минске украшают витрины к Новому году
Эксперт: политика санкций, ультиматума и шантажа для Беларуси неприемлема
Подведены итоги подготовки Вооруженных Сил в 2019/2020 учебном году
Школьники вымогали у жителя Барановичей деньги взамен на сохранность его интим-фото
ФОТОФАКТ: В Минске зима напомнила о своем скором приходе
Кривошеев: параллельная медиареальность имеет тенденцию к затуханию
Кривошеев: до миллиона долларов еженедельно тратилось для продвижения деструктивного контента в соцсетях
Более 30 тысяч деревьев высадили в Бресте в текущем году
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Встреча в санатории
Число белорусских миротворцев в Ливане планируют увеличить
Кривошеев: цифровая реальность в Беларуси изменилась
В дома жителей столичного микрорайона Новая Боровая вернулось отопление
Авторы
СКАНИРУЙТЕ