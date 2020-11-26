Педагогам в сфере физкультуры и спорта с 1 января будут выплачивать пособие на оздоровление к отпуску

Это предусмотрено постановлением Правительства № 675, которое вносит изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2020 г. № 342 «Об особенностях оплаты труда и установлении размера единовременной выплаты на оздоровление педагогических работников». Информация об изменениях появилась на Национальном правовом интернет-портале.
Фото из архива БЕЛТА
Документ предусматривает следующее. С 1 января 2021 года будут выплачивать пособие на оздоровление педагогам в сфере физической культуры и спорта, которым устанавливаются нормы учебной нагрузки, бюджетных организаций. Также пособие выплатят педагогам в спорте, трудящимся в других организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.
Сообщается, что выплату рассчитают так: 0,5 оклада с учетом педагогической (учебной) нагрузки.
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