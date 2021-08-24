Педагог из Лиды обратилась к Президенту с предложением создать госпрограмму по финансированию экскурсий

Наталья Лиханова, учитель истории государственного учреждения образования «СШ № 1 г. Лиды», выступая с докладом на тему «О формировании у учащихся ценностного отношения к Родине в условиях образовательной и социокультурной среды учреждения образования» во время Республиканского педагогического семинара с участием Главы государства рассказала, что школа, в которой она работает, уже на протяжении 5 лет реализует проект организации экскурсионной деятельности:

– За это время мы с детьми посетили Брестскую крепость, Хатынь, «Линию Сталина» и многие другие знаковые места нашей страны. Экскурсии были организованы за счет родителей.

После этого педагог обратилась с предложением к Президенту:

– Уважаемый Александр Григорьевич, мы с коллегами неоднократно обсуждали, в том числе вчера на секции, что назрела необходимость государственной программы, которая бы обеспечивала финансирование экскурсий в рамках учебных предметов – истории, географии. Это позволило бы включить всех детей в экскурсионную деятельность.

isaenok@sb.by

