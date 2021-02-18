Задумчивые деревья, лодки на причале, народные гуляния. Главный парк Могилева – Печерский – может быть очень разным. Горожане еще раз убедились в этом во время открытия очередной выставки известного фотохудожника, краеведа, историка Ирины Савосиной. Более двадцати работ мастера украсили витрины городской библиотеки имени Карла Маркса и сразу стали одним из центров культурного притяжения Могилева. Открывая выставку, Ирина сказала:
– Наш городской парк красив в любую пору года. Заснеженные сосны и ели напоминают зимнюю сказку, жаркими летними днями так и тянет искупаться в озере. Осенью в листопад, прогуливаясь по парковым дорожкам, – поразмышлять и пофилософствовать, а весной среди молодой зелени – помечтать о будущем.
Фотохудожник напомнила об истории любимого отдыха могилевчан, где есть лесопарковая полоса и искусственное озеро. Первое упоминание Печерска относится к семнадцатому веку. А в конце восемнадцатого века здесь находились резиденции православного архиепископа Георгия Конисского и католического епископа Станислава Богуш-Сестренцевича. Сегодня Печерский лесопарк претендует на статус охраняемой зоны – заказника местного значения «Печерский».
Свою выставку автор посвятила 50-летию народного фотоклуба «Радуга», в котором состоит уже много лет.
Фото Анатолия Толкачева и Николая Хотяинцева
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«Печерские зарисовки» – в Могилевской городской библиотеке открылась выставка фотохудожника Ирины Савосиной
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