«Печерские зарисовки» – в Могилевской городской библиотеке открылась выставка фотохудожника Ирины Савосиной

Фотохудожник напомнила об истории любимого отдыха могилевчан, где есть лесопарковая полоса и искусственное озеро. Первое упоминание Печерска относится к семнадцатому веку. А в конце восемнадцатого века здесь находились резиденции православного архиепископа Георгия Конисского и католического епископа Станислава Богуш-Сестренцевича. Сегодня Печерский лесопарк претендует на статус охраняемой зоны – заказника местного значения «Печерский».Свою выставку автор посвятила 50-летию народного фотоклуба «Радуга», в котором состоит уже много лет.Фото Анатолия Толкачева и Николая Хотяинцева