Печатное слово остается эталоном качества – Гигин

Гигин отметил, что у современной прессы сегодня масса возможностей. В том числе благодаря этому газета до сих пор остается источником информации с высоким уровнем доверия, считает гость.– выразил он свою точку зрения.Говоря о тех СМИ, которым доверяет, Вадим Гигин отметил:– обозначил публицист.Специалист сделал отсылку к исследованию, которое было проведено на факультете философии и социальных наук БГУ. Исходя из его данных, 7–10 информационных источников каждый белорус использует регулярно. Несмотря на огромный выбор, он все равно отдает предпочтение тем из них, которым доверяет.