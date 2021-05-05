Сегодня, 5 мая, в Беларуси отмечается День печати. По этому случаю в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с деканом ФФСН БГУ, кандидатом исторических наук, доцентом и заместителем председателя Белорусского союза журналистов Вадимом Гигиным обсудили роль СМИ в современном обществе.
Гигин отметил, что у современной прессы сегодня масса возможностей. В том числе благодаря этому газета до сих пор остается источником информации с высоким уровнем доверия, считает гость.
– Газета все время была достоверным источником информации. Печатное слово остается эталоном качества. На страницах печатного издания не исказят фамилию, там не наблюдается ошибки в словах. Подписчик газеты получает проверенные факты, – выразил он свою точку зрения.
Говоря о тех СМИ, которым доверяет, Вадим Гигин отметил:
– Доверие каким-либо изданиям для профессионала – это специфический вопрос. Конечно, есть те источники информации, которыми я пользуюсь. И я всегда просматриваю сразу несколько. Высок коэффициент доверия к газете «СБ. Беларусь сегодня». Хотелось бы указать и на плюсы цифрового пространства. Например, у БЕЛТА – монополия на официальную правительственную информацию. Но иногда в Telegram-канале «Пул Первого» новости появляются раньше. Мир средств массовой информации становится разнообразнее, – обозначил публицист.
Специалист сделал отсылку к исследованию, которое было проведено на факультете философии и социальных наук БГУ. Исходя из его данных, 7–10 информационных источников каждый белорус использует регулярно. Несмотря на огромный выбор, он все равно отдает предпочтение тем из них, которым доверяет.
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Печатное слово остается эталоном качества – Гигин
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