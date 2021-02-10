Пчеловод с Толочинщины: хватит рапс воспринимать в штыки, за рапсовым медом – большое будущее

Необходимо привлечь внимание исполнительной власти к проблемам пчеловодства. А самим пчеловодам – прекратить предвзятое отношение к выращиванию рапса в стране. С такими предложениями обратился к делегатам VI Всебелорусского народного собрания пчеловод-любитель Николай Петрушенко из городского поселка Коханово Толочинского района.
Николай Петрушенко не первый год отмечает необоснованность бытующего среди части пчеловодов негативного отношения к распространению посевов рапса на сельскохозяйственных землях страны:
– Мое мнение – смысла бороться с посевом рапса нет. Надо приспосабливаться к этому ценному медоносу. Сегодня в товарном меде доля рапсового в Беларуси превышает 60%, а в ЕС – более 90%! Элементарный расчет показывает, что высевая 4000 га рапса в одном лишь Толочинском районе, нам предоставляют гипотетическую возможность собрать несколько железнодорожных цистерн меда и пыльцы. Но это в теории, на практике район просто не имеет нужного количества пчелосемей на такую площадь медоносов.
Для сведения пчеловодов и любителей меда Николай Петрушенко отмечает:
- Рыночная цена рапсового меда ныне уверенно растет. Пчелы давно оценили эту богатую нектаром и белком (пыльцой) культуру. Вслед за ними идут и многие пчеловоды. Вкус меда поняли и потребители нашей продукции, проголосовав за него рублем. Для организации медосбора с рапса надо, разумеется, иметь разделительные решетки, чтобы не допустить матку в корпуса, предназначенные для медосбора с рапса, и вовремя буквально в течение недели откачивать рапсовый мед, не допустив его кристаллизации. И исключив наличие такого меда в запасах, предназначенных для зимовки. Сбросив продажную цену, в мае-июне можно оперативно реализовать его населению. А можно сидеть, как собака на сене, на запасах меда, держать на него высокую цену и дождаться момента, когда рубить кристаллические куски рапсового меда придется топором…
Отмечая, что технология выращивания рапса связана с применением ядохимикатов, пчеловод тем не менее убежден, что при ответственном подходе к этой проблеме руководителя райсельхозпрода и председателя райисполкома устранить конфликт между сельхозпредприятиями и пчеловодами очень просто:
– Надо публиковать на сайте райсельхозпрода карту посевов отдельно озимого и отдельно ярового рапса – и примерные сроки химобработки. За два-три дня до применения ядохимикатов информировать общественность и персонально пчеловодов через СМС мобильных телефонов. Химобработку полей производить только вечером, а нарушителей нещадно штрафовать. В свою очередь, пчеловодам надо быть готовыми к закрытию летков решеткой и обеспечению пчелосемей внутриульевой поилкой, в которую заливать воду или сладкий сахарный сироп.
Николай Петрушенко заключает:
– В связи с подготовкой к Всебелорусскому народному собранию полагаю, что при обсуждении проекта программы развития страны на будущую пятилетку нужно обратить внимание на те меры, которые государство может предпринять или предложить вниманию пчеловодов.
Фото: souzveche.ru
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Пчеловод с Толочинщины: хватит рапс воспринимать в штыки, за рапсовым медом – большое будущее
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