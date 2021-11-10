Павловский: польская сторона не хочет выполнять те положения, которые существуют в ЕС

Таким мнением поделился независимый военный эксперт Александр Павловский в эфире телеканала ОНТ:
– Польская сторона не хочет выполнять те положения, которые существуют в Европейском союзе, принимать нелегальных мигрантов, обеспечивать их социальными вопросами. В то же время, обыгрывая такую ситуацию, они показывают ЕС свою активность, что они стараются что-то сделать якобы для ЕС. Это и есть та гибридная война, которую не мы ведем против Польши, а Польша против нас. Дипломатические и экономические санкции есть, информационная война, которую они разыграли, идет. Это все говорит о том, что гибридная война существует в полном объеме. Она проводится в отношении Беларуси, и здесь разыгрывается карта не только нашей страны, но и России. Нелегальную миграцию мы не создавали. Она создана США специально для того, чтобы создать ситуацию хаоса в восточном регионе и в то же время в Европе. Польша привлекалась к так называемым операциям по созданию демократических государств. Ну и где их создали? США создали невыносимую ситуацию для этих людей, и они стали беженцами, они ищут спокойствия, – резюмировал эксперт.