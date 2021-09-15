Павловский: наши попытки наладить экономические, культурные и политические отношения с Западом не нашли понимания

Такую мысль независимый военный эксперт Александр Павловский высказал в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.
– Мы начали столь большое внимание уделять обеспечению безопасности Беларуси и России, потому что видим: наши попытки наладить экономические, культурные, политические отношения [с Западом] не нашли адекватного подхода и понимания. Идут санкции, идут прямые угрозы. Поэтому для того, чтобы мы могли развиваться, мы должны иметь мощную армию, которая нас готова защитить в случае угрозы, – заявил Александр Павловский.
– Мир еще не стабилизировался. Монополия Америки ушла, в мире идет такой процесс, когда определяется, кто будет полюсами. Внешняя политика Америки нацелена на то, чтобы эти полюса не появились. Чтобы не появился такой полюс воздействия на этот регион, как Китай, чтобы у России не появились новые союзники, чтобы не поднималась их экономика… – добавил Павловский.
Эксперт обратил внимание на то, что «Америка сегодня изменила свою стратегию воздействия на Россию и Беларусь: она не сама воздействует лично, а через своих союзников».
Видео: ОНТ