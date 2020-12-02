Павла Прилучного выписали из больницы: в Instagram Stories актер отдыхает у себя дома

В коротких видео актер показал, как проводит время на свежем воздухе с детьми (сыном Тимофеем и дочерью Мийей) и собакой во дворе своего дома.Напомним, что недавно звезда сериала «Мажор» был доставлен в больницу с серьезными травмами. Врачи сделали ему операцию на лице. Некоторые источники сообщали, что знаменитость избили в одном из ночных клубов Калининграда. Сам же Павел до сих пор не объяснил, что произошло на самом деле.Пару дней назад Прилучный опубликовал пост, в котором поделился, что на данный момент он восстанавливается после операции и скоро планирует вернуться к привычному образу жизни. Актер обратил внимание, что в СМИ написали множество версий о том, как он получил травмы.– высказался он.Актер подчеркнул, что реальные детали истории лучше отдать правоохранителям, а не заниматься лишними обсуждениями. Шоумен поблагодарил медиков за помощь и своих фанатов за поддержку.