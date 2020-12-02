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  2. Павла Прилучного выписали из больницы: в Instagram Stories актер отдыхает у себя дома

Павла Прилучного выписали из больницы: в Instagram Stories актер отдыхает у себя дома

Актер перенес операцию и теперь вернулся в свой загородный дом. Это понятно по stories  на его странице в Instagram. 


В коротких видео актер показал, как проводит время на свежем воздухе с детьми  (сыном Тимофеем и дочерью Мийей) и собакой во дворе своего дома. 

Напомним, что недавно звезда сериала «Мажор» был доставлен в больницу с серьезными травмами. Врачи сделали ему операцию на лице. Некоторые источники сообщали, что знаменитость избили в одном из ночных клубов Калининграда. Сам же Павел до сих пор не объяснил, что произошло на самом деле. 

Пару дней назад Прилучный опубликовал пост, в котором поделился, что на данный момент он восстанавливается после операции и скоро планирует вернуться к привычному образу жизни. Актер обратил внимание, что в СМИ написали множество версий о том, как он получил травмы. 

– Насколько я понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, – высказался он. 

Актер подчеркнул, что реальные детали истории лучше отдать правоохранителям, а не заниматься лишними обсуждениями. Шоумен поблагодарил медиков за помощь и своих фанатов за поддержку. 
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