Павел Попко: ситуация с беженцами политизирована, и в этом есть желание Европы демонизировать Беларусь

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Постоянной комиссии по международным делам Павел Попко в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Европа пытается представить сложившуюся ситуацию как миграционный кризис, а мы, как международная комиссия, выезжали и изучали ситуацию, общались. Мы четко видим, что люди стремятся в Германию, хотят убежать от войны. Миллионы беженцев попадают в ЕС ежегодно через Грецию и Италию. Сегодня мы четко понимаем, что ситуация с беженцами политизирована и в этом есть желание Европы демонизировать Беларусь. На польской границе, где находится не более четырех тысяч беженцев, поляки выстроили заграждение, выставили военных. Люди, которые каждый день спят с детьми на бетоне, стремятся туда, где заявили о демократии, – подчеркнул Павел Попко.