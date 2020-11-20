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Пациенты дневного стационара будут обеспечиваться медикаментами за счет бюджета

Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович сегодня перед началом заседания сессии верхней палаты Парламента.

– Аккредитация медицинских учреждений, создание межрегиональных центров – «опорных больниц» – в крупных городах сможет приблизить к человеку специализированные виды медицинской помощи, которые сегодня доступны в республиканских центрах. Прописываем и вопросы развития университетской клиники. Пилотный проект выполняется в Гродненской области. Убежден, что он положительно реализуется и будет распространен в нашей стране, – сказал сенатор.

Среди новшеств – электронное здравоохранение. Оно позволит не только уменьшить бумажный документооборот, но и систематизирует работу врача, ускорит доступ к статистической, аналитической информации.

По словам сенатора, законопроект расширил возможности дневного стационара. Пациент уже не будет приобретать медикаменты для лечения:

– Это очень большая подвижка, благодаря которой без необходимости пациент не будет занимать более дорогостоящую стационарную койку, а все услуги получит на койке дневного пребывания.

Виктор Лискович добавил, что узаконен государственный социальный заказ в медицине. К оказанию услуг для пожилых людей, инвалидов будут привлекаться не только медицинские организации.

Сенатор отметил особую практикоориентированность нового законопроекта. Фактически это новая редакция закона о здравоохранении, в которой пересмотрены концептуальные подходы для улучшения доступности медицинской помощи и значительного совершенствования ее качества.

Как сообщил спикер, сроки реализации этих задач очень сжатые, многие вопросы уже в работе. Новшеств много, но все они нацелены на одно: чтобы при необходимости человеку независимо от места жительства в любое время суток была оказана качественная помощь.

– Помощь мы окажем. Но лучше, когда мы будем заниматься профилактикой, здоровым образом жизни, будем заботиться о себе и ближних. Как в нынешних условиях: соблюдать дистанцирование, придерживаться рекомендованных Минздравом мер, – добавил Виктор Лискович.
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